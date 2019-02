Venti fortissimi al centro-sud: altre due vittime nel Lazio

Fortissimi venti hanno caratterizzato la giornata odierna sulle regioni centro-meridionali. Molte le zone del centro-sud che hanno riportato danni a causa delle raffiche di grecale, localmente superiori anche ai 100 km/h.

Nel Lazio si contano ben 3 vittime: oltre all'uomo rimasto schiacciato nella sua auto a causa della caduta di un albero a Guidonia, si contano altre due vittime nel frusinate. La tragedia è avvenuta ad Alvito, in via Colle Mattarino, poco dopo le 10 di stamane, quando a causa del vento è crollato un muro alto due metri circa. Quattro le persone investite dalle macerie. Guido Albassi e Carlo Diana, 71 e 73 anni, sono morti sul colpo. Un 77enne stato trasportato in eliambulanza a Roma in codice rosso e un 70enne ha riportato lievi lesioni a un piede.