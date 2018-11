Venti forti in Sicilia: danni nel palermitano, interrotti collegamenti con le Isole

Come previsto, forti venti stanno interessando dalla notte l'area circostante la Sicilia, specialmente i settori settentrionali e occidentali dell'Isola.

Proprio a causa del vento e delle condizioni del mare in burrasca, l'Arcipelago delle Eolie risulta isolato: aliscafi e traghetti sono fermi nei porti. Da Trapani per le isole Egadi non sono partite da ieri sera a questa mattina almeno sette corse. Un centinaio di persone è rimasto bloccato a Milazzo insieme ai camion carichi di derrate alimentari. Sono diciassette le corse che sono saltate tra ieri pomeriggio e questa mattina per le Eolie da Milazzo.

A Lipari, nella rada riparata di Marina Lunga, sono ferme in mezzo al mare due navi cisterna della società Marnavi di Napoli.

Le violente raffiche di vento hanno causato danni anche a Palermo e provincia. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nella notte, soprattutto per alberi caduti, ma anche per tetti e coperture di edifici danneggiati dal vento.



I pompieri sono intervenuti in particolare in via Calatafimi, dove sono stati danneggiati tetti di abitazioni. Interventi inoltre per caduta calcinacci nella zona di Pallavicino e nel quartiere Zen. Una tettoia si è staccata da un edificio di Sferracavallo e in una vecchia struttura nel mercato storico del Capo. Messa in sicurezza anche la scuola di via Mongerbino, dove ha ceduto parte della lamiera sul tetto. Due i voli cancellati all’aeroporto di Punta Raisi: una da Lampedusa e uno da Milano Linate.