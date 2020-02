Venti da uragano e alluvioni nel Regno Unito, gravi disagi

Una vasto ciclone extra-tropicale, denominato Ciara, sta sferzando gran parte dell'Europa centro-settentrionale come non accadeva da tempo. I venti in alta quota sono stati così forti da permettere agli aerei di raggiungere velocità quasi supersoniche. Sono tanti i Paesi che stanno subendo venti tempestosi oltre i 100 km/h, dalla Scozia fino all'Austria, dalla Francia alla Scandinavia.

E nelle ultime ore il vento forte ha lambito anche l'Italia centro-settentrionale, soprattutto le aree montuose, dove soffiano venti localmente fino a 120 km/h. Vi abbiamo mostrato anche vari .

Purtroppo i danni sono ingenti su vasta scala. Il Regno Unito è senza dubbio l'area che maggiormente ha risentito di questa vasta e micidiale tempesta artica: i venti hanno superato i 150 km/h e anche le piogge sono risultate molto intense.

Voli e treni interrotti, porti chiusi, tetti divelti, capannoni abbattuti, alberi sradicati, mercati agricoli ed eventi culturali annullati, eventi sportivi rinviati e milioni di persone chiuse in casa dopo le importanti allerte emanate dagli esperti. Gravi inondazioni hanno interessato la zona di Appleby-in-Westmorland, nell'Inghilterra nord-occidentale, dopo l'esondazione del fiume Eden. https://www.facebook.com/ABCNews/videos/2305909406369128/

Dozzine di voli sono stati cancellati all'aeroporto di Londra a causa del vento forte. British Airways ha offerto ai clienti la possibilità di riprenotare i voli nazionali ed europei dagli aeroporti di Heathrow, Gatwick e London City. La tempesta comincerà a mollare la presa da domani, 11 febbraio, dove sposterà l'attenzione sulla Scandinavia e la Russia: qui si prospettano venti fortissimi e nevicate fino a bassa quota.

Entro giovedì 13 la grande tempesta extra-tropicale abbandonerà definitivamente l'Europa e lascerà spazio a tempo comunque perturbato ma con venti nettamente più deboli.