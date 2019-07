VENERDI rischio di TEMPORALI su alcune zone del NORD; vediamo quali...

Il sud e le Isole saranno alle prese con una forte ondata di caldo (leggi qui per avere maggiori dettagli: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/disagio-da-caldo-nei-prossimi-due-giorni-attenzione-alle-isole-e-al-meridione/80497/). Il nord invece assisterà al transito della coda di una perturbazione inserita in un cavo d'onda in movimento abbastanza veloce da ovest verso est.

Ecco la sommatoria delle precipitazioni che cadranno in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 2 agosto:

Il rischio di TEMPORALI più o meno intensi sarà concreto nelle aree poste e nord della linea rossa, ovvero la Val d'Aosta, l'alto Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Trentino, il Friuli e parte dell'Emilia Romagna (ad eccezione forse del Piacentino e del Parmense).

Qualche piovasco sarà possibile tra il basso Piemonte, la Liguria, le aree interne della Toscana, l'Umbria orientale e le Marche, ma con accumuli poco consistenti.

Su tutte le altre regioni sole e caldo, particolarmente intenso su Sicilia, Sardegna e al meridione. Al nord si prevede un temporaneo calo termico a seguito dei temporali.

Se metti "Mi piace" sulla nostra pagina Facebook riceverai i nostri aggiornamenti meteo direttamente sulla tua bacheca di Facebook e potrai interagire con tutti gli altri nostri fan: https://www.facebook.com/MeteoLive