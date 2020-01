VENERDI passaggio perturbato sull'alto Tirreno e al nord-ovest?

Il regime anticiclonico che nei prossimi giorni tornerà ad opprimere il nostro Paese, potrebbe subire uno stop nella giornata di venerdi 24 gennaio sul settore di nord-ovest, unitamente al medio e alto Tirreno.

Una moderata perturbazione associata ad una depressione risalirà dal Mediterraneo occidentale verso la nostra Penisola; potrebbe determinare precipitazioni che sul nord-ovest potrebbero essere nevose a quote medio-basse.

Il modello europeo e canadese sono abbastanza concordi nel contemplare questa possibilità, mentre l'americano storce molto il naso; ecco comunque la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di venerdi 24 gennaio secondo il modello europeo:

Come si può notate dalla mappa, le precipitazioni interesseranno le aree sopracitate. La quota neve potrebbe essere piuttosto bassa proprio sul nord-ovest, attorno a 400-500 metri su ovest Alpi, 700-900 metri sull'Appennino Ligure. Non ci sono per il momento gli estremi per la neve in pianura.

Rovesci interesseranno le coste liguri, la Toscana e il Lazio; la neve sull'Appennino centro-settentrionale si farà vedere sui 1000-1200 metri. Qualche piovasco è atteso anche sulla Sardegna, per il resto tempo asciutto e molto mite specie al meridione e in Sicilia.

