VENERDI altre occasioni di MALTEMPO sulla nostra Penisola: vediamo dove...

Terza decade di novembre davvero dinamica sulla nostra Penisola, ben distante degli standard degli ultimi anni quando il clima sonnecchiava sotto una gigantesca alta pressione.

Dopo il maltempo che ha interessato il meridione nella giornata di ieri (martedi 20 novembre) una nuova perturbazione si approssimerà all'Italia e venerdì metterà sotto la pioggia molte regioni del nord e del centro.

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia alle ore 13 di venerdì 23 novembre .

Quasi tutto il nord Italia (a parte l'estremo lembo orientale) e la Toscana saranno sotto piogge più o meno intense, localmente anche a carattere di rovescio.

La neve cadrà sulle Alpi al di sopra degli 800-1000 metri sul settore centro-occidentale alpino; 1200-1300 metri su quello orientale.

In attesa le altre regioni dove vigerà un clima asciutto e ancora molto mite.

La seconda mappa mostra la situazione prevista in Italia per il pomeriggio-sera della giornata in parola.

Le piogge si estenderanno a tutto il nord, con neve sugli 800-1000 metri sulla parte centro-occidentale alpina, 1300-1400 metri al nord-est.

Al centro piogge sulle Toscana; inizierà a piovere anche sulla Sardegna settentrionale, sul Lazio e sull'Umbria occidentale.

Il resto d'Italia ancora in attesa con tempo asciutto e molto mite stante le correnti di Scirocco in arrivo dal nord Africa.

