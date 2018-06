Venerdì 27 luglio: perfettamente visibile anche dall'Italia, in arrivo l'eclissi più lunga del secolo

Venerdì 27 luglio un grande appuntamento per gli appassionati di Astronomia; è prevista infatti una eclissi totale di Luna che sarà perfettamente visibile dal nostro territorio nazionale. L'oscuramento totale della Luna durerà oltre un'ora e sarà la più lunga del secolo, il tempo di oscuramento totale sarà compreso tra le 21.30 e le 23.14, regalando uno spettacolo davvero incredibile. Un appunto di natura prettamrente "meteorologica", il periodo dell'anno in cui è previsto lo svolgersi dell'evento, trascorre spesso sotto condizioni di alta pressione, ci auguriamo che questo possa aiutare a rendere facilmente osservabile il fenomeno da diverse zone d'Italia.



In totale, nell'anno 2018 si sono verificate ber 5 eclissi lunari di cui la più importante è stata senza dubbio quella che ha coinvolto il nord America e soprattutto l'Alaska nel gennaio scorso. E' stato un evento davvero spettacolare in cui la Luna è venuta a trovarsi nel suo punto più vicino alla Terra (perigeo) e contemporaneamente nella sua fase di plenilunio. Una coincidenza di eventi che ha permesso agli americani ma anche nelle isole Hawaii, di scattare immagini sensazionali che hanno fatto il giro del mondo.



In Europa potremo ben presto rifarci con un altro evento di portata considerevole, la nostra eclissi vedrà come protagonisti la Luna e Marte in un incontro molto ravvicinato. Il pianeta rosso, trovandosi in completa opposizione rispetto al Sole, raggiungerà il massimo della visibilità e sarà affiancato dalla Luna nella sua fase più oscurata. Due palle di fuoco nel cielo infiammeranno la notte del 27 luglio, restando entrambe visibili per più di un'ora.



Per chi avrà la fortuna di osservarla, prenda nota di questo grande appuntamento.