Venerdì 2 agosto: fronte temporalesco abbraccia quasi tutto il nord Italia **Immagini incredibili**

Nella giornata di ieri, venerdì 2 agosto, una forte ondata di maltempo ha colpito le regioni del nord e parte di quelle centrali. L'ondata di maltempo è stata caratterizzata dal passaggio di temporali che si sono abbattuti con particolare forza sulle seguenti regioni; Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli. Quello che ha coinvolto ieri pomeriggio vaste regioni del nord, prende il nome di "Gust Front", letteralmente "fronte di raffica" che precede ed accompagna il passaggio di un ampio fronte temporalesco. La violenza del vento ha divelto parecchi alberi in diverse località, provocando danni alle infrastrutture e creando disagio su alcune arterie stradali.Nell'immagine, le prime fasi di sviluppo della Shelf Cloud nei pressi di Novara, fotografia Valentina Abinanti :

In questo caso il passaggio del fronte temporalesco è stato accompagnato da un cielo particolarmente spettacolare che abbiamo deciso di "raccontarvi" attraverso le suggestive ma inquietanti immagini che giungono in queste ore attraverso i social. La line di temporali e vento forte è stata preceduta da quella che in gergo tecnico viene chiamata "Shelf Cloud", una particolare formazione nuvolosa che talvolta assume un aspetto levigato e stratificato, particolarmente suggestivo da essere osservato. Nella ripresa, l'avanzamento della shelf cloud lungo la costa romagnola:

Essendo il fronte di ieri particolarmente compatto, organizzato e veloce nel suo movimento, la Shelf Cloud ha potuto raggiungere dimensioni ed estensione ragguardevoli. Il fronte temporalesco si è mosso velocemente dalle regioni di nord-ovest (Piemonte) verso le pianure centrali ed orientali che sono state raggiunte tra il pomeriggio e la serata di venerdì. Nell'immagine, avanzamento della shelf cloud nei pressi di Verona, foto Andrea Boarato :