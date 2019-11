Venerdì 15: altra FORTE ondata di MALTEMPO su diverse regioni

I modelli hanno un po' ridimensionato la portata del secondo ciclone in arrivo alle nostre latitudini per venerdì 15, un ridimensionamento fisiologico avvicinandosi all'evento, ma non tale la pregiudicare la portata del peggioramento, che rimane notevole per il nord e per l'alto Tirreno.



Sono infatti attese piogge intense, temporali sulle coste e nevicate sulle Alpi mediamente oltre i 1200-1300m, ma anche a quote inferiori ai 1000m su ovest Alpi e vallate alpine superiori e più strette.



Tutti i modelli disegnano un vortice piuttosto profondo gettarsi sulla Francia da nord e scavare un minimo al suolo a ridosso del Mar Ligure per la mattinata di venerdì.



Guardate gli schemi proposti rispettivamente dal modello europeo, americano e canadese:

Di fronte a questa univocità di vedute non si può che considerare il peggioramento decisamente attendibile (60-65%).



L'evoluzione successiva vedrebbe tutta la circolazione depressionaria indebolirsi ma traslare comunque verso levante e determinare un fine settimana alquanto instabile su tutta la Penisola, con il rischio che si riformi qualche altra depressione al suolo sul Mediterraneo centrale, in grado di rinnovare non solo l'instabilità, ma di trasformarla in altro maltempo.



E' la conferma di un novembre molto dinamico che riconcilia con il meteo dopo anni di magra. Si spera solo non si passi da un estremo all'altro.