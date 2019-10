Veloce PERTURBAZIONE in transito: seguiamola sulla carta del tempo...

La prima mappa mostra la posizione del fronte perturbato alle ore 14 di oggi, mercoledi 9 ottobre:

La parte piu attiva agirà a nord dell'arco alpino. Il settore meridionale del fronte verrà attenuato dall'alta pressione prima di andare in completa frontolisi nella mattinata di domani (giovedi) in prossimità del meridione d'Italia.

Alle ore 14 di oggi, mercoledi 9 ottobre, il fronte sarà incastonato sulle regioni di nord-ovest. Pochi i fenomeni annessi, solo alcuni rovesci sulle Alpi, le Prealpi, parte delle pianure settentrionali e la Liguria centro-orientale.

Da notare anche la vecchia area perturbata posizionata poco a sud della Sicilia che potrebbe dare qualche rovescio o temporale sul settore centro-meridionale dell'Isola.

Alla mezzanotte prossima, la posizione della perturbazione sarà la seguente:

La parte meridionale andrà in frontolisi, venendo a contatto con l'alta pressione mediterranea. Il fronte, molto attenuato, sarà posizionato sulle regioni centrali; anche in questo caso saranno pochi i fenomeni annessi: qualche rovescio al nord-est e sulla Toscana in rapido spostamento verso levante, per il resto solo nubi.

La perturbazione raggiungerà il meridione nella mattinata di domani, giovedi 10 ottobre, ma determinerà solo un aumento temporaneo delle nubi senza precipitazioni, prima di dissolversi completamente.

Situazione meteo LIVE: