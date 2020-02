Veloce passaggio instabile sull'Italia tra mercoledi e giovedi

Tra un'alta pressione e l'altra il tempo ci concederà le briciole nei prossimi tre giorni, sottoforma di qualche pioggia unitamente ad una dose molto modesta di aria fredda; è ciò che avverrà tra mercoledi 19 e giovedi 20 febbraio su alcune regioni del Bel Paese.

Non aspettiamoci grosse cose perchè, come abbiamo già anticipato, la situazione su larga scala non muterà almeno fino al termine di febbraio.

La prima mappa mostra la sommatioria delle piogge attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di mercoledi 19 febbraio:

Qualche pioggia o rovescio si farà notare su diverse regioni del centro e del meridione, segnatamente i settori interni e adriatici.

Al nord il tempo tenderà a migliorare quasi ovunque, ad eccezione forse dell'Emilia Romagna che in mattinata vedrà ancora qualche pioggia; tempo asciutto sulla Sardegna e sulle estreme regioni meridionali.

Al centro, oltre alle piogge, si faranno strada alcune nevicate in Appennino sopra i 1000-1300 metri. I rovesci più intensi sono attesi tra il pomeriggio e la serata sul Molise, la Puglia e la Calabria Tirrenica.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di giovedi 20 febbraio:

Lo spostamento della perturbazione verso levante imporrà una rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali. Ciò determinerà qualche nevicata sull'Appennino centro-meridionale sopra gli 800-1000 metri, unitamente a locali rovesci sul medio Adriatico e al sud, in attenuazione in giornata.

Sul resto d'Italia il bel tempo si ripristinerà prontamente; temperature in moderato calo specie sui versanti orientali e al meridione.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località