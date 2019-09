Vasta depressione nel Mediterraneo, torna il maltempo

Una vasta massa d'aria fresca proveniente dal nord Europa si sta dirigendo sul Mediterraneo occidentale, tra Spagna e Sardegna, dove sta dando vita ad un vortice di bassa pressione piuttosto incisivo e stazionario, che nel prosieguo della settimana risulterà determinante per le sorti meteorologiche dell'Italia.Questa depressione lambirà parzialmente l'Italia e solo alcune regioni verranno coinvolte dal maltempo, come vedremo più avanti.

PREVISIONI METEO 10 SETTEMBRE 2019 | Lungo il bordo orientale di questa depressione avverranno i maggiori contrasti termici, quelli tra aria fresca nord europea e quella più calda che dal Canale di Sicilia si muoverà verso il Mediterraneo occidentale (richiamata dalla depressione). Piogge e locali forti temporali potranno interessare in giornata le regioni nord-occidentali (in particolare Piemonte e ponente ligure), la Sardegna e la Sicilia. Le zone più a rischio saranno il cagliaritano e l'Ogliastra, dove potrebbero svilupparsi temporali incisivi e stazionari (specie tra pomeriggio e sera). Piogge e rovesci in Sicilia, seppur con intensità più debole.Aumento delle nubi al sud e regioni tirreniche, ma non ci aspettiamo piogge. Più stabile sulle regioni orientali e al nord-est.

CALDO IN AUMENTO IN SETTIMANA? | Questa particolare configurazione barica darà vita ad un nuovo aumento delle temperature nel resto della settimana e anche oltre metà mese. In particolare la persistenza della depressione tra Spagna e Sardegna innescherà un richiamo di aria calda che coinvolgerà tutta Italia, da nord a sud, tanto da riportare la colonnina di mercurio oltre i 30/32°C in pieno giorno.