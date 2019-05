Vasta bassa pressione sull'Italia, nuova giornata autunnale!

Come vi dicevamo ieri, nemmeno il tempo di tirare un sospiro di sollievo che le condizioni meteo sono nuovamente precipitate su gran parte d'Italia. Una nuova perturbazione atlantica si è introdotta nel Mediterraneo, approfondendo una bassa pressione nel mar Tirreno responsabile del diffuso guasto del tempo su tutta Italia.

Come si evince dalle ultime immagini dei satelliti (www.meteolive.it/speciali/SATELLITI/64/satellite-italia-visibile-moviola/38496/), gran parte d'Italia si ritrova sotto nubi e anche piogge, specie al centro e al nord. Sulle regioni meridionali la situazione piuttosto instabile è solo momentanea e difatti ci aspettiamo un miglioramento nel corso della mattina, almeno dal punto di vista precipitativo (mentre le nubi continueranno a coprire spesso i cieli).

Nel corso della giornata di oggi, 18 maggio 2019, avremo dunque tanta instabilità sul centro e nord Italia, in particolare sulle zone interne del centro (colline e rilievi) e in pianura Padana. Tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia ci aspettiamo locali temporali tra pomeriggio e sera, in grado di generare anche grandinate.

Possibilità di temporali nel pomeriggio anche sull'entroterra toscano. Fenomeni via via più deboli sul nord-ovest.Cieli nuvolosi al sud, con qualche schiarita sempre più presente nel corso della giornata. Venti in rinforzo al sud dai quadranti sud-orientali (scirocco).