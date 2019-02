Valanga nella zona di Courmayeur: trovati 3 corpi senza vita, si cerca l'ultimo disperso

Come preannunciato in questi giorni il rischio valanghe risultava elevato sulle Alpi e infatti ieri una grossa slavina ha colpito l'area montuosa sopra Courmayeur, in Val d'Aosta.

La valanga aveva travolto un gruppo di 4 freerider che si trovavano nella zona e negli ultimi minuti le ricerche da parte del Soccorso alpino valdostano hanno portato al ritrovamento di 3 sciatori senza vita. Risulta ancora dispersa la quarta persona, che dovrebbe trovarsi sempre nella stessa area.

Le ricerche riguardavano due sciatori inglesi e altrettanti francesi che non avevano fatto rientro ieri pomeriggio.