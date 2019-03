Valanga finisce in autostrada e travolge automobili in Colorado

Gelo e neve stanno colpendo negli ultimi giorni il Colorado. Domenica, nella zona del Ten Mile Canyon, riserva naturale nel centro del Paese, una valanga ha interessato un versante montuoso finendo su un'autostrada.

L'accaduto è stato immortalato in un video da un'automobilista: le immagini mostrano una montagna di neve che cade violentemente lungo il pendio della montagna, raggiungendo la strada dove transitano delle autovetture. Queste si fermano subito, ma ormai è troppo tardi: la valanga travolge le auto e un veicolo scompare sotto la nube di neve bianca.



L'automobilista che sta girando il video ingrana la retromarcia, per evitare di essere coinvolto anche lui, ma alla fine viene raggiunto dalla neve anche il suo mezzo.

Tuttavia la valanga non provoca vittime o feriti in quanto arrivata all'impatto con l'autostrada già affievolita. Solo tanta paura quindi per le persone coinvolte.

