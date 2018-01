Valanga all'Aremogna di Roccaraso : travolti due sciatori

Valanga oggi in Abruzzo, colpita la zona di Roccaraso. Travolti due sciatori fuoripista.

Un'enorme valanga dal fronte di 300 metri si è abbattuta all'Aremogna di Roccaraso nel corso della giornata odierna. Stando alle notizie giunta nell'ultim'ora la valanga ha travolto due sciatori cinquantenni mentre stavano sciando fuoripista sul noto Cucchiaio di Valle Verde.



Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi e i tecnici della Polizia con tutta l'attrezzatura del caso. Uno dei due sciatori è riuscito a liberarsi dalla neve con una manovra di auto-soccorso, mentre il compagno è stato liberato dai soccorritori in quanto totalmente travolto dalla neve. L'eliambulanza giunta da Preturo (L'Aquila) ha portato sul posto il medico del soccorso alpino, dopodichè lo sciatore è stato trasportato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. L'uomo è rimasto oltre 10 minuti sepolto dalla neve, pertanto sono da accertare le condizioni di salute.



"Il distacco di neve che si è verificato questa mattina in un canale nei pressi del bacino di Valle Verde, fuori dal circuito delle piste dell'Alto Sangro, ha confermato che il nostro sistema di monitoraggio e sicurezza funziona", le parole di Bonaventura Margadonna, valangologo e presidente del Consorzio Skipass Alto Sangro.



"Dopo le precipitazioni nevose dei giorni scorsi e il vento forte, abbiamo intensificato l'osservazione del manto e segnalato i rischi come facciamo tutti i giorni. I due sciatori - ha aggiunto- che hanno provocato il distacco sono stati subito soccorsi dalle forze dell'ordine e dai nostri collaboratori, mentre gli impianti di risalita e le piste di Valle Verde sono rimasti regolarmente aperti senza alcuna interruzione. Sciare nell'Alto Sangro è sicuro perché c'è un costante monitoraggio e una gestione del rischio molto attenta. Da parte degli sciatori serve però il rispetto dei divieti, delle regole e delle indicazioni delle singole stazioni".