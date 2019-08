Vai al mare? Ecco le temperature (marine) che troverai...

L'estate meteorologica è ormai agli sgoccioli (terminerà domenica prossima), ma la voglia di mare e di sole non è mai doma dentro di noi.

Un bagno in mare fa sempre piacere, sia per chi è ancora in ferie, sia per coloro che il mare lo raggiungono apposta (anche da lontano), magari per "assaporarlo" solo per qualche ora.

Ecco le temperature degli specchi di mare che circondano la nostra Penisola registrati questa mattina (sabato 24 agosto) via satellite:

Mare molto caldo lungo le coste tirreniche della Calabria e della Sicilia settentrionale con la temperatura superficiale che ha raggiunto i 28°.

27° lungo le coste della Campania, lungo tutto il versante adriatico e sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria.

Relativamente più fresco il mare a nord-ovest della Sardegna (al largo di Alghero) con temperature superficiali attorno a 24°; sul resto d'Italia i valori superficiali sono compresi tra 25 e 26°.

http://www.meteolive.it/speciali/MARI/60/temperature-del-mare-italia/50768/