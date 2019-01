USA: FREDDO eccezionale in arrivo su alcuni Stati!

"Ogni volta che sento qualcuno parlare di global warming, a gennaio, mi alzo dal letto, guardo il termometro che indica -20°C e dico, per la miseria, cosa diavolo stanno dicendo?" E' Joe Baxter, un arzillo vecchietto di 89 anni a parlare su Weather Channel e a far sorridere gli intervistatori.



Nel Nord Dakota di freddo ne ha sperimentato tanto nella sua vita, anche in epoca di riscaldamento globale "conclamato".



Eppure questa volta ne arriverà una dose di quelle estreme, roba da impressionare anche al freddo è ampiamente abituato, come canadesi ed nord americani.

Dalle mappe si notano valori termici che solitamente in Europa possiamo osservare solo a 5500m e che invece negli States si osserveranno a soli 1500m: -40°C previsti nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 gennaio.



Ma valori sino a -30°C si osserveranno anche mediamente per le 24-48 ore successive; la massiccia dose di freddo arriverà persino a sfiorare il nord della Florida prima di allontanarsi e indebolirsi un po' procedendo verso est.



Nord Dakota, Sud Dakota, Wisconsin, Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, Kentucky, Kansas, Nebraska, sono tutti pronti a battere i denti e a subire gli effetti di questa tempesta invernale, che potrebbe lasciare dietro di sé una sfilza di nuovi record negativi di temperatura. Il freddo poi si propagherà anche Ohio, Pennsylvania, New York.



La fase di gelo estremo dovrebbe attenuarsi entro domenica 3 febbraio. Su alcuni Stati sono previste anche nevicate, specie su Illinois, Iowa ed Indiana.





Leggi anche: tutta la NEVE in arrivo in Italia tra mercoledì e venerdì!

http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/tutta-la-neve-in-arrivo-solo-una-bufala-o-ne-cadr-davvero-tanta-al-nord-meteolive-chiarisce-/77306/