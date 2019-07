USA: alluvione lampo colpisce Washington DC e stati vicini

Forti piogge e temporali a carattere di nubifragio hanno colpito nelle ultime ore l'area della East Cost americana provocando criticità in diverse zone.

Un'alluvione lampo ha colpito Washington DC, capitale degli Stati Uniti d'America. La grande quantità d'acqua caduta in poco tempo ha creato estesi allagamenti in città ma anche lungo le strade di collegamento fuori dal centro urbano di Washington. Diversi automobilisti sono rimasti intrappolati in mezzo all'acqua alta e sono stati portati in salvo da polizia e vigili del fuoco.Infiltrazioni d'acqua in seguito alle forti piogge anche alla Casa Bianca.

Piogge alluvioni hanno interessato anche i vicini stati del Maryland e la Virginia. Pesanti allagamenti nella città di Baltimora. Molti i disagi alla viabilità.

Ecco un'immagine degli allagamenti che hanno interessato la strada del Canal Road, nei pressi del parco Fletcher's Cove, a Ovest di Washington DC.