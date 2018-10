Uragano Willa tocca terra in Messico: danni ingenti nello stato di Sinaloa [VIDEO]

Come avevamo preannunciato in questo articolo, l'uragano Willa ha effettuato il suo landfall nelle ultime ore sulle coste del Messico centro-occidentale.



Willa ha toccato terra con un'intensità di uragano di livello 3, nello stato di Sinaloa, perdendo poi rapidamente energia e divenendo una tempesta tropicale nelle zone interne.

Venti fino a 195 chilometri orari e intense precipitazioni hanno provocato danni alla rete elettrica e causato interruzioni, oltre alle inondazioni lungo alcune vie di comunicazione. Le zone più colpite risultano gli stati di Sinaloa, Durango e Nayarit. Le autorità hanno esortato la popolazione alla massima cautela e a seguire le indicazioni. Per il momento si registrano danni ma non vittime o feriti.

Willa ha abbattuto alberi, pali e diversi muri, in alcune città costiere o dell'immediato entroterra, come Escuinapa e Mazatlan, nello stato di Sinaloa. Gran parte degli abitanti si erano però messi precedentemente in salvo e si erano spostati nelle aree più interne.

In questo video vediamo proprio l'impatto dell'uragano avvenuto in serata su Escuinapa.