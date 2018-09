Uragano Florence verso l'America: gli ultimi aggiornamenti sulla traiettoria e sull'impatto

Fa sempre più paura l'Uragano Florence, che prosegue la sua strada nell'Oceano Atlantico, in direzione dell'America.

Attualmente Florence presenta un'intensità ancora non particolarmente elevata: è di categoria 1, si trova circa 2200 km al largo della Florida e si muove ad una velocità di 13km/h verso ovest. I venti raggiungono i 150-170 km/h. Tuttavia il ciclone è destinato a intensificarsi notevolmente con il passare delle ore.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'Uragano potrebbe diventare un Major, ovvero raggiungere una categoria 4, o addirittura 5 (sulla scala Scala Saffir-Simpson). Ancora incertezze, oltre che per l'intensità, per la zona in cui avverrà l'impatto di Florence sulla terraferma. Il suo "landfall", stando alle ultime elaborazioni dei modelli, potrebbe verificarsi fra Giovedì mattina/Giovedì pomeriggio sulla North Carolina e sulla confinante South Carolina.

Secondo gli esperti, Florence potrebbe anche rallentare a ridosso della costa, scaricando ingenti precipitazioni per molte ore sulle stesse zone, generando gravi alluvioni. I meteorologi hanno messo in guardia per le piogge torrenziali e naturalmente per i violentissimi venti generati dall'uragano. Virginia, Maryland e Delaware sono gli altri stati più a rischio.

La popolazione si è affrettata a preparare kit di emergenza, a riempire i sacchi di sabbia e a proteggere le proprie case. Molti supermercati sono stati presi d'assalto per scorte di cibo.

Nel corso delle prossime ore sarà possibile tracciare con maggiore precisione e affidabilità la traiettoria dell'Uragano Florence.