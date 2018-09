Uragano Florence si abbatte sulle coste USA: il mare sommerge interi centri abitati

Uragano Florence ancora fermo davanti alla costa, ritarda il landfall. Gravi danni sui litorali e inondazioni.

Il landfall previsto nella notte tarda ad arrivare : l'uragano Florence si è leggermente indebolito raggiungendo quindi la categoria 1 ma paradossalmente si sta rivelando davvero insidioso e violento questo perchè sta persistendo per più tempo in mare davanti alle coste causando venti tempestosi fino a 150-160 km/h e piogge torrenziali in maniera pressocchè perpetua.



Il problema più grave al momento è però dato dallo "storm surge", l'onda di tempesta alta diversi metri che sta sommergendo le coste del nord Carolina, così tanto da addentrarsi anche nelle zone più interne pianeggianti in perfetto stile tsunami. Oltre 100.000 abitazioni sono state inondate dal mare e sono rimaste senza corrente elettrica. Più di 1300 voli sono stati cancellati negli aeroporti della costa orientale degli States.

