Uragano Florence : l'oceano invade le citta'. Inondata anche New Bern [VIDEO]

Inondata la città la città di News Bern. Nord Carolina in ginocchio, prosegue la furia dell'uragano Florence.

Poco fa bi abbiamo mostrato il video impressionante, in questo articolo, delle inondazioni in atto sulle coste del Nord Carolina per effetto dell'uragano Florence.



L'onda di tempesta sta sommergendo tutti i litorali dello stato federale americano e la situazione non accenna a migliorare.

I litorali sono sommersi da almeno 5 metri d'acqua e i venti tempestosi impediscono un corretto deflusso delle acque piovane che cadono in quantità estrema (caduti già oltre 350 mm di pioggia). Insomma a pagarne le conseguenze non sono solamente le aree costiere ma anche le aree più interne, specie quelle settentrionali del Nord Carolina dove è presente il fiume Neuse, diffusamente esondato per le piogge estreme.

Davvero drammatico lo scenario presente su New Bern, città bagnata dal fiume Neuse che sfocia nell'Atlantico : l'innalzamento del livello del mare ha attraversato la foce e si è portata sin sulla città di New Bern (più internata rispetto alle coste), causando un vero e proprio alluvione. Tutta la città ora è attraversata dalle onde dell'oceano, come potete vedere nel video poco sopra.