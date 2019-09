Uragano Dorian lambira' gli USA, dalla Florida a New York

La stagione degli uragani sta entrando nel vivo dopo un inizio decisamente zoppicante e avaro di, soprattutto nell'oceano Atlantico (si tratta infatti di uno degli anni più poveri di cicloni nell'ultimo ventennio).

Negli ultimi giorni ha preso vita un potente ciclone tropicale nell'Atlantico occidentale: si tratta dell'uragano Dorian, al momento in più forte del 2019 e l'unico ad essere arrivato alla massima categoria nell'oceano Atlantico. Dorian ha difatti raggiunto da poco la categoria 5 sulla scala Saffir-Simpson, evidenziando venti medi a 260 km/h e raffiche superiori ai 300 km/h.

L'uragano Dorian sta transitando sulle Bahamas dove si temono molti disagi e danni, dopodichè punterà prepotentemente la Florida e gran parte della East Coast: fortunatamente stando agli ultimi calcoli non dovrebbe effettuare il landfall sulla terraferma, ma si fermerà diversi chilometri a largo della Florida per poi deviare verso nord-nord/est, lambendo gran parte della costa orientale degli USA fino a New York. Ciò significa che si tratta di un evento da allerta meteo, ma assolutamente non da "disastro naturale" come in molti sostenevano inizialmente.BAHAMAS SOTTO ASSEDIO| L'uragano Dorian sta colpendo duramente le Bahamas dove sino a domani mattina si prospettano accumuli di pioggia estremi (anche superiori ai 700 mm) e venti tempestosi oltre i 250 km/h. L'occhio del ciclone è ben visibile dal satellite e proprio sul suo perimetro soffiano i venti più estremi, capaci di spostare enormi quantità di acqua marina (responsabile poi delle inondazioni su coste e pianure).

DORIAN VERSO GLI USA| Dorian entro domani 2 settembre raggiungerà la Florida dove si prospettano piogge intense e soprattutto mareggiate estreme lungo le coste, con rischio anche di inondazioni. I venti saranno molto forti, ma le raffiche più intense resteranno a largo, in oceano. L'allerta di mareggiate estreme (con onde alte anche oltre 10 metri) è estesa anche alla Georgia, South e North Carolina, Virginia e Delaware. Entro metà settimana l'uragano lambirà anche New York, ma è ancora presto per emettere previsioni a riguardo.