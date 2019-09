Uragano Dorian: Isole Bahamas devastate, le impressionanti immagini dall'alto [VIDEO]

Sono gravissime le conseguenze del passaggio dell'uragano Dorian sulle Isole Bahamas: dopo oltre 36 ore in cui la tempesta ha stazionato praticamente sempre sulle stesse zone, appare uno scenario di totale devastazione. Probabilmente anche più grave di quanto ci si aspettasse.

Una vasta area del territorio delle Bahamas non è più come prima: sono in particolare Grand Bahama e le isole Abaco le più colpite e devastate da Dorian, che ricordiamo essersi abbattuto su queste zone con la massima categoria (5).

Le riprese aeree girate nelle ultime ore su Abaco hanno rivelato uno scenario da guerra: container strappati come lattine, migliaia di case sparse e sventrate, barche a centinaia di piedi dai porti più vicini. Le riprese (video in basso) sono state girate da cacciatori di tempeste che hanno sorvolato Abaco, la prima isola ad essere colpita dall'uragano Dorian. E' facile attendersi una situazione simile se non peggiore sull'isola di Grand Bahama.

Intanto è stato confermato che almeno sette persone sono morte, ma il bilancio è destinato quasi certamente ad aggravarsi in quanto vi sono numerosi dispersi.

L'uragano ora, che è stato declassato a categoria due, si sta muovendo parallelamente alla costa dello stato americano della Florida.

Gran parte delle case e delle infrastrutture delle isole Abaco, dove vivono circa 17mila persone, sono state inondate e gravemente danneggiate dall’uragano. La zona più colpita è quella di Marsh Harbour, una cittadina di 6mila abitanti. Nelle isole sono in corso operazioni di soccorso, dopo che migliaia di persone avevano chiesto aiuto per sfuggire alle inondazioni.