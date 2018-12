Uno sguardo al tempo previsto per la prossima settimana

La circolazione più tiepida dall'oceano, torna a prevalere sul freddo; il tempo sull'Italia tornerà ad essere influenzato dal passaggio di perturbazioni in un contesto che tenderà ad essere gradualmente più mite col passare dei giorni. Spingendo il nostro sguardo su scadenze previsionali più lunghe, il riscaldamento della temperatura toccherà un apice a partire dal prossimo weekend, quando il tempo potrebbe essere più stabile.



Nelle prossime ore la perturbazione attualmente presente sulle regioni del nord, distenderà nubi e precipitazioni anche al centro ed al sud. Residue nevicate domani mattina sull'Emilia Romagna, sino a quote pianeggianti. Tendenza a schiarite sul nord-ovest mentre le precipitazioni si attarderanno sul versante medio e basso Adriatico sino a sera.



In seguito al passaggio di questa perturbazione, nelle notti di cielo sereno potranno verificarsi estese gelate e brinate sulla Val Padana, mentre in quota la colonnina di mercurio guadagnerà qualche punto riportandosi in media. Nel corso della prossima settimana la quota neve lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale sarà in rapida risalita sino ad oltre 1000 metri.



Un secondo impulso perturbato transiterà tra Mercoledì 19 e Venerdì 21 accompagnato da aria mite, determinando una fase di generale maltempo al nord e sui versanti di medio-alto Tirreno e successivamente al sud. Possibile ancora neve a bassa quota al nord.



