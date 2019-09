Uno sguardo al tempo previsto nella prima decade di ottobre, raffreddamento della temperatura?

Nel fine settimana ormai imminente, ci aspettiamo condizioni atmosferiche più stabili, sarà un weekend cui potremo concederci un'escursione autunnale fuori porta e qualche bella ora di sole, un tiepido sole di fine settembre. Nell'ambito del Mediterraneo troveremo infatti il rinforzo temporaneo di una figura di alta pressione che occuperà gran parte del nostro stivale. Questo anticiclone porterà con sé temperature gradevoli, i valori termici previsti risulteranno quindi leggermente sopra le medie del periodo ma senza eccessi. Questo fine settimana sarà anche l'ultimo momento in cui potremo definire la circolazione prevista sull'Europa, come squisitamente "zonale", cioè influenzata da una corrente tendenzialmente occidentale. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 29 settembre:

A partire dalla prossima settimana, la circolazione atmosferica su ampia scala Europea, subirà una nuova trasformazione e dovremo fare i conti con una nuova circolazione di bassa pressione prevista consolidarsi sulla Penisola Scandinava. Possiamo vedere questa circolazione depressionaria nella previsione del modello europeo riferita a martedì primo ottobre: