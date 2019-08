Uno sguardo al tempo previsto nel medio e nel lungo termine

Nel prossimo futuro i modelli confermano la persistenza di una zona d'alta pressione sull'Europa e sul Mediterraneo. Questo anticiclone potrebbe traghettarci sin verso la fine del mese, prolungando l'estate sul nostro Paese, accompagnata ancora da temperature abbastanza elevate. In realtà il nostro anticiclone non presenta una struttura particolarmente forte, tra domani e dopodomani lungo il nostro territorio nazionale sono previsti molti temporali che colpiranno soprattutto le località interne, diffondendosi in parte anche alle regioni del Mezzogiorno. Negli ultimi giorni l'instabilità ha fatto visita soprattutto le regioni settentrionali. La previsione del modello americano riferita a venerdì 23 agosto, mette in luce la presenza di una piccola ma insidiosa circolazione blandamente ciclonica alle quote superiori, centrata proprio a ridosso dello stivale italiano:

Tornando a commentare gli sviluppi del tempo riferiti all'ultima settimana di agosto, nel periodo compreso tra sabato 24 e martedì 27, le condizioni atmosferiche previste sul nostro Paese risulteranno nuovamente più assolate, qualche isolato temporale potrebbe presentarsi soltanto nelle ore pomeridiane lungo i rilievi montuosi. Nel frattempo, importanti movimenti sinottici potrebbero compiersi nel vicino oceano Atlantico, laddove i modelli identificano lo sviluppo di una saccatura dai movimenti ancora incerti ma che potrebbe svolgere un ruolo fondamentale sul tempo previsto in Italia nel periodo successivo. Ecco la previsione del modello europeo riferita a mercoledì 28 agosto:

L'evoluzione messa in luce dal modello europeo negli ultimissimi giorni del mese risulta ancora piuttosto incerta, anche se appare confermato un certo abbassamento della pressione e dei geopotenziali sull'Europa occidentale, un elemento che potrebbe aprire la strada verso nuovi passaggi perturbati diretti al nostro Paese.