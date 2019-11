Uno sguardo al tempo previsto entro i primi di dicembre, instabilità o anticiclone?

L'arrivo degli ultimi giorni di novembre, porterà come conseguenza, un rinforzo nell'intensità dei venti occidentali che saranno ancora inserite in un contesto piuttosto instabile. Andranno perse alcune delle caratteristiche dominanti della circolazione atmosferica di quest'ultimo periodo, in particolar modo, anche a livello locale sperimenteremo una predominanza dei venti propriamente occidentali o nord-occidentali a scapito di quelli meridionali che sovente hanno caratterizzato molte delle fasi perturbate che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo. Di pari passo con l'aumentare della tensione zonale, tenderà a scendere il rischio di nuovi blocchi della circolazione. Nel prossimo futuro, le situazioni di tipo alluvionale e gli eventi acuti di maltempo dovrebbero essere scongiurati. La previsione del modello europeo riferita al prossimo mercoledì, mette in luce questo cambio di assetto delle figure bariche in Europa, attraverso un timido aumento della pressione sull'Europa occidentale che di conseguenza uscirà fuori dall'influenza fortemente instabile cui siamo stati protagonisti nelle ultime settimane:

Rimane ancora molto incerta l'evoluzione del tempo relativa al periodo successivo, alcuni indici teleconnettivi mettono infatti in luce un riscaldamento piuttosto accentuato delle temperature in stratosfera, un evento di "minor warming" che potrebbe verificarsi proprio tra la fine di novembre e l'esordio di dicembre. Questo tipo di riscaldamenti di solito portano ad in evento cosiddetto "displacement" del Vortice Polare Stratosferico, con delle conseguenze meno eclatanti sulla circolazione della troposfera, rispetto a quello che potrebbe succedere quando abbiamo a che fare con una dinamica di split. Rimane tuttavia una variante da considerare nell'evoluzione del tempo riferita al prossimo futuro. Per ora accontentiamoci di vedere come il modello europeo, nonostante il rinforzo del Vortice Polare, continui a proporre il mantenimento di una circolazione europea dinamica e mutevole fino ai primi giorni di dicembre. Ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì 2 dicembre: