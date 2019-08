Uno sguardo al tempo dei prossimi giorni: ecco COSA potrebbe accadere

Puntuale come un orologio, ogni anno arrivati alla terza decade di agosto, le prime manovre di ricompattamento del Vortice Polare portano addirittura ad un rialzo delle fasce anticicloniche subtropicali sull'Europa. Questo rialzo ha ovviamente delle grosse ripercussioni nell'intera circolazione su larga scala continentale e di fatto interrompe il flusso di correnti occidentali e di perturbazioni diretti alle latitudini mediterranee.

Sui nostri mari le prime perturbazioni organizzate di quello che (in teoria) dovrebbe essere l'esordio dell'autunno, latitano sulla tabella di marcia e l'estate inizia poco a poco a "rubare" tempo all'autunno che viene posticipato in là nel tempo, entro una data ancora da destinarsi.

La previsione del modello americano riferita a venerdì 30 agosto, mette in luce la grande espansione dell'anticiclone delle Azzorre sull'Europa, con le perturbazioni atlantiche confinate soltanto oltre il 50° grado di latitudine nord:

L'anticiclone europeo presenta tuttavia delle "falle", alcuni punti deboli che donano una certa dinamicità alle vicissitudini meteorologiche, pur senza rappresentare un vero punto di svolta.

Stiamo parlando della situazione atmosferica che stiamo vivendo sul nostro Paese in queste giornate, alle quote superiori troviamo una goccia d'aria leggermente più fresca, giusto un paio di gradi in meno al piano isobarico di 500hpa, eppure sufficienti ad accendere i contrasti durante le ore pomeridiane, con l'innesco di alcuni temporali previsti sia oggi che domani lungo la dorsale appenninica e su parte delle Alpi.



A tal proposito, ecco la previsione sulla probabilità della pioggia calcolata dal modello americano per domani, lunedì 26 agosto: