Uno sguardo al tempo dei prossimi giorni: ci saranno ancora temporali?

Proprio in queste ore mentre stiamo scrivendo, una circolazione diario un po' più fresca si accinge a raggiungere regioni meridionali italiane con particolare riferimento della Sardegna, dove nelle prime ore di domani mattina sono previsti alcuni forti temporali che potrebbero essere accompagnati da violente raffiche di vento. Tra il pomeriggio e la serata di domani questi temporali potrebbero raggiungere attenuati anche la Sicilia. L'attenuazione del campo anticiclonico avrà riflessi tempo previsto al centro ed al nord, laddove ci aspettiamo qualche temporale nuovamente più frequente lungo la dorsale appenninica. Ecco la posizione del minimo in quota di bassa pressione previsto dal modello americano per il pomeriggio di domani, mercoledì 28 agosto:

Questo nuovo strappo alla struttura dell'alta pressione, potrebbe avere nuove ripercussioni sulle regioni italiane anche a cavallo tra il termine di agosto e l'esordio di settembre. Nuovi disturbi di instabilità potrebbero Infatti conquistare sia le regioni settentrionali che le regioni del mezzogiorno, con temporali che in alcuni casi potrebbero risultare anche di un certo peso. A tal proposito, il modello americano ipotizza lo sviluppo di un nuovo corpo nuvoloso espressamente diretto alle regioni meridionali tra sabato 31 e domenica primo settembre. Ecco la previsione della pioggia riferita al pomeriggio di domenica: