Uno sguardo al futuro: quanto durerà l'anticiclone?

Negli ultimi due giorni lo stivale italiano ha dovuto fare i conti con una situazione di instabilità portata da una circolazione blandamente ciclonica presente alle quote superiori. Questa circolazione costituita da quello che in meteorologia viene definito col termine di "cut-off", cioè un minimo chiuso non più alimentato da ulteriori apporti di aria fresca, influenzerà il tempo del nostro Paese almeno sino a questo lunedì. Le condizioni atmosferiche in ambito italiano resteranno quindi influenzate da u n rischio di temporale segnatamente per le zone interne e montuose durante le ore più calde del giorno, soprattutto lungo la dorsale appenninica. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello americano per il pomeriggio di domani, domenica 25 agosto:

Lo sviluppo degli eventi riferito al periodo successivo, l'ultima settimana di agosto, sarà scandito da una probabile persistenza di condizioni anticicloniche sin verso la fine del mese. Questa volta a proteggerci sarà l'anticiclone delle Azzorre che confinerà l'azione instabile portata dalle perturbazioni atlantiche ben oltre il 45 esimo grado di latitudine nord, secondo uno schema circolatorio che renderà decisamente poco probabile l'arrivo di perturbazioni da break estivo sino alla fine del mese. A tal proposito, ecco la previsione del modello americano riferita a sabato 31 agosto:

La speranza di un cambiamento verso scenari di tempo più autunnale forse nella prima decade di settembre, con l'arrivo di una perturbazione dai quadranti occidentali o settentrionali, accompagnata da aria fresca. Al momento si tratta più di una possibilità che di una vera e propria previsione. Aspettiamo i prossimi aggiornamenti. Approfondimenti questa sera.