Una nuova, spettacolare supercella nella provincia di Brescia

Sono trascorsi soltanto 5 giorni di tempo dall'ultimo, potente temporale dalle caratteristiche supercellulari che ha colpito le campagne ed i paesi nella provincia di Brescia. Nel tardo pomeriggio di lunedì 12 agosto, un nuovo temporale molto intenso ha cavalcato la corrente a getto, portandosi rapidamente dalla pianura piemontese verso la zona di Milano e poi verso le province di Bergamo e Brescia. Ironia della sorte, quest'ultima città e le sue vicinanze, risultano particolarmente colpite; alcune località devono fare nuovamente i conti con i gravi danni lasciati dal passaggio della tempesta che segue a pochi giorni di distanza l'evento di forte maltempo relativo a mercoledì 7 agosto.

Questa volta i comuni più colpiti hanno incluso Maclodio, Castelcovati, Torbole Casagna e Roncadelle. Il passaggio della tempesta è stato accompagnato da vento forte che ha scoperchiato i tetti delle case e delle aziende, abbattendo diversi alberi. Ad annunciare l'arrivo della tempesta, quella che in meteorologia viene chiamata come "Wall Cloud", letteralmente una nube a muro che indica la presenza di un mesociclone in rotazione.

Nelle prossime ore nuovi temporali sono previsti interessare le aree pianeggianti del nord-est, dove sono previste ancora delle possibili supercelle. Le province più a rischio includono Vicenza, Padova, Venezia, Treviso, Pordenone. Miglioramento entro la serata.