Una nuova perturbazione tra giovedÃ¬ 13 e venerdÃ¬ 14: NEVE a bassa quota al nord?

Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione CONFERMANO una flessione delle temperature in vista sull'Europa dalla prossima settimana. Su questi settori le temperature potrebbero scendere alcuni gradi sotto lo zero. Parte di questo serbatoio freddo raggiungerà anche il nostro Paese tra martedì e giovedì, riempendo il catino padano. Una perturbazione di origine atlantica riuscirà a raggiungere il bacino centrale del Mediterraneo proprio tra giovedì e venerdì ma il suo comportamento sul nostro territorio è ancora estremamente incerto.



Il modello americano propone un passaggio veloce e molto rapido con interessamento soprattutto delle regioni centrali e settentrionali. Il modello Europeo propone un passaggio ben più strutturato sia al suolo che in quota ma ne verrebbero coinvolte soprattutto le regioni del centro e del sud.



Ambo questi scenari mettono comunque in luce una finestra temporale, pressappoco tra la seconda metà di giovedì, sino alla mattinata di venerdì, in cui le precipitazioni al nord potrebbero risultare nevose a quote particolarmente basse. Ritorneremo su questo aspetto nei prossimi aggiornamenti.



Nel periodo successivo, appare sempre più probabile un nuovo addolcimento delle temperature in previsione sull'Europa centrale ed occidentale dalla seconda metà di dicembre. La circolazione tornerebbe ad essere di tipo occidentale, con precipitazioni che potrebbero ancora interessare le regioni del nord ma con limite delle nevicate posto ben più in alto (da confermare).



