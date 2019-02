Una nuova perturbazione inaugura la seconda decade di febbraio, poi un raffreddamento a lungo termine?

Nel prossimo futuro atmosferico previsto sull'Europa, sarà influenzato dalle correnti occidentali di origine oceanica. Sul Mediterraneo tali correnti saranno inserite in un contesto tendenzialmente anticiclonico. Il trasporto delle correnti temperate dall'oceano Atlantico verso il Mediterraneo centrale, sarà agevolato da una corrente a getto che soffierà piuttosto tesa. Con questo tipo di circolazione, l'inverno sulle latitudini centrali e meridionali d'Europa, sarà costretto a prendersi una pausa di qualche giorno. Sul nostro Paese le temperature risulteranno piuttosto miti, possibili alcuni picchi fino alla soglia dei 20 gradi sulle regioni meridionali.

Correnti occidentali significano mitezza ma anche trasporto di aria umida. Nei prossimi giorni, addensamenti nuvolosi sparsi potranno interessare i versanti medio ed alto tirrenici almeno sino a domenica 10 febbraio. Le regioni esposte alla ventilazione occidentale includeranno Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Campania. Lungo i contrafforti montuosi appenninici esposti a tale ventilazione, saranno possibili deboli precipitazioni, mentre su tutti gli altri settori la nuvolosità sarà inserita in un contesto piuttosto secco. Maggiori schiarite sono previste sul Mezzogiorno d'italia, le isole maggiori ed i settori adriatici.



Una perturbazione più importante, potrebbe interessare il bacino centrale del Mediterraneo, incluso anche lo stivale italiano, tra la serata di domenica 10 febbraio e le giornate di lunedì 11 e martedì 12. Resta ancora da capire quali settori potranno essere più o meno coinvolti a scapito di altri.