Una nuova perturbazione in arrivo tra lunedì e martedì, poi...

Una nuova circolazione di bassa pressione è prevista raggiungere il nostro Paese nel corso dei prossimi giorni; tra lunedì e martedì ci aspettiamo una nuova recrudescenza di tempo instabile, con una riduzione della temperatura che si farà sentire su quasi tutto il Paese. Il nuovo impulso perturbato avrà una direttrice di provenienza da nord verso sud e pertanto proprio le regioni settentrionali verranno a trovarsi in ombra pluviometrica rispetto al passaggio di questo fronte, sperimentando qualche annuvolamento ma scarse precipitazioni. La parte più consistente dell'evento perturbato si consumerà sulle regioni centrali e meridionali che verranno raggiunte tra lunedì e martedì da nuovi temporali e precipitazioni localmente abbondanti, soprattutto sul medio e basso versante Adriatico. Questa circolazione di bassa pressione viene bene inquadrata dalla previsione del modello lamma riferita alle ore centrali di lunedì:

Nel periodo successivo, la circolazione atmosferica resta al momento abbastanza difficile da identificare; la previsione del modello americano ipotizza lo sviluppo di nuove perturbazioni in arrivo dai quadranti nord-occidentali, con l'anticiclone che continuerebbe a fare da sponda sulla Penisola Iberica. Questa appare al momento l'ipotesi più probabile ma non è l'unica possibile ; ci sono degli altri modelli che ipotizzano lo sviluppo di una saccatura a più ampio respiro sull'Europa occidentale, addirittura in grado di portare una situazione di blocking attorno alla metà di ottobre, con rischio di FORTI PIOGGE per alcuni settori del Mediterraneo. Questa ipotesi rimane al momento ancora recessiva tuttavia non è da escludere a priori. Ecco la previsione del modello americano GEM riferita a domenica 13 ottobre: