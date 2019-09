Una nuova perturbazione in arrivo la prossima settimana, ecco COSA dobbiamo aspettarci

L'ultimo weekend di settembre, nonostante la nuvolosità presente soprattutto al nord, trascorrerà abbastanza tranquilla e le temperature soprattutto al sud, resteranno abbastanza elevate, molto simili agli standard tipici dell'estate. Con l'entrata della prossima settimana, i modelli sembrano confermare un passaggio di instabilità nel periodo compreso tra martedì 2 e giovedì 4 ottobre. La nuova fase di tempo instabile sarebbe portata da una circolazione di bassa pressione alimentata dalle masse di aria fredde in arrivo dalla Penisola Scandinava. Stiamo quindi parlando di aria artica in grado di portare un sensibile abbassamento delle temperature sull'Europa centrale e settentrionale. L'arrivo di questa circolazione di bassa pressione sul nostro Paese, porterà alcune nuove precipitazioni ed una riduzione del quadro termico generale soprattutto sui versanti adriatici a partire da mercoledì. Anche il vento è previsto a rinforzare, disponendosi dai quadranti nord-orientali, con rinforzi di Grecale e di Tramontana. Ecco la previsione del modello americano riferita alla mattina di mercoledì:

Per quanto riguarda la distribuzione delle piogge, i maggiori fenomeni sono previsti lungo i versanti adriatici soprattutto tra giovedì e venerdì, i fenomeni saranno in rapida progressione da nord verso sud. Abbiamo una breve finestra temporale in cui qualche temporale potrebbe verificarsi anche sul medio ed alto Tirreno soprattutto nella notte tra martedì e mercoledì. Da segnalare anche l'arrivo della neve nuovamente sulle creste alpine proprio tra mercoledì e giovedì. Ecco una possibile distribuzione della pioggia in ambito italiano nella pioggia nel pomeriggio di mercoledì:

Sull'Europa questa nuova perturbazione rappresenta un nuovo passo in avanti verso la stagione autunnale. La sulla Penisola Scandinava potranno verificarsi le prime nevicate a quote pianeggianti della stagione, il primo freddo raggiungerà anche l'Europa orientale e centrale, con valori che potrebbero portarsi vicini allo zero e probabilmente inferiori alle medie del periodo.