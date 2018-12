Una DOMENICA sulle ali del VENTO in Italia

Si conferma una fase meteorologica governata da forti correnti tra ovest e nord-ovest con veloci sistemi frontali che interesseranno l'Italia per qualche giorno.

Più che le piogge o le eventuali nevicate, sotto rigida osservazione IL VENTO, che nella giornata di domenica 9 dicembre soffierà molto forte su alcune aree del nostro Paese, con punte attorno a 90-100km/h.

Da evitare assolutamente le escursioni sulle Alpi. Qui agiranno bufere di neve con scaccianeve alto specie sui valichi del settore centro-occidentale della chiostra montuosa (si legga a tal proposito questo articolo: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/scaccianeve-quando-la-neve-ti-toglie-il-respiro-/76554/). Vento molto forte anche nelle vallate settentrionali di Piemonte e Lombardia.

Più a sud, burrasche di ponente si attiveranno tra la Corsica e la Sardegna; colpiranno a perpendicolo alcune zone della costa toscana, segnatamente il Livornese, con mare in cattive condizioni.

Rinforzi notevoli del vento saranno possibili lungo la dorsale appenninica, specie centro-meridionale con probabile ricaduta favonica lungo le coste adriatiche come Garbino.

Come si nota dalla mappa, non tutte le regioni italiane avranno vento forte: ad esempio la Liguria, essendo riparata dalle Alpi occidentali, avrà vento debole, così come gran parte delle pianure dell'Italia settentrionale e il Friuli.