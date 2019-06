Un tuffo in mare? SI, ma ancora con cautela...

La prima decade di giugno ha lavorato parecchio sulle temperature superficiali degli specchi di mare che circondano l'Italia. Dopo un maggio all'insegna del tempo perturbato e fresco, all'inizio di giugno alcuni settori del Mare Nostrum erano davvero freddi per il periodo; ci ha pensato l'alta pressione africana a far guadagnare gradi ai nostri bacini...anche se non in maniera uniforme.

Ecco le temperature del mare registrate nella mattinata di sabato 15 giugno via satellite:

Come anticipato, si apprezzano finalmente progressi verso uno standard termico estivo sul nostro mare. Tuttavia, alcune zone sono rimaste con l'acqua piuttosto fredda, nonostante il sole dardeggiante ed il caldo.

Il record del caldo spetta al Golfo di Trieste, che registra al momento 25°; al secondo posto lo specchio di mare antistante il litorale campano e il Golfo di Venezia, che registrano al momento 24°; un tuffo in mare in questi bracci di mare sarebbe quindi piu che lecito.

Restano piuttosto fredde le acque del Mar Ligure, del Mare di Sardegna, dello Stretto di Sicilia e lo Stretto di Messina che denunciano temperature attorno 20-21°. In questi settori è consigliato un ingresso in acqua piuttosto lento (non a tuffo), per non esporre il corpo umano a shock termici vistosi.

Gli altri specchi di mare, infine, presentano temperature superfuciali tra 22 e 23°... ancora un po' freddine, ma comunque accettabili.