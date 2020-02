Un po' di DINAMICITA e clima più FREDDO tra mercoledi 19 e giovedì 20 febbraio

L'alta pressione del fine settimana lascerà spazio ad un clima relativamente più dinamico e freddo nell'arco della settimana prossima.

Tra lunedi 17 e martedi 18 febbraio avremo addensamenti al nord con qualche pioggia tra Liguria, Toscana, unitamente a brevi nevicate sulle Alpi sopra i 2000 metri.

Nella giornata di mercoledi 19 febbraio, il corpo nuvoloso formerà una depressione all'altezza delle regioni centrali italiane. Ecco la mappa incentrata per il primo pomeriggio della giornata in parola:

Questa situazione determinerà delle piogge al centro e su parte del meridione peninsulare; al nord, a parte qualche fenomeno sull'Emilia Romagna e le solite nevicate sui rilievi alpini di confine, non si avranno purtroppo precipitazioni degne di nota.

Sull'Appennino centrale arriverà anche la neve inizialmente sopra i 1000 metri, ma con quota in calo nel corso di giovedi 20 febbraio.

Proprio giovedi 20, lo spostamento della depressione verso la Penisola Ellenica attirerà verso l'Italia un po' di aria fredda da nord-est. Ecco le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di giovedi 20 febbraio:

Sul medio Adriatico si prevedono isoterme attorno a -4° alla medesima quota, corrispondenti a 5-6° a livello del suolo.

La neve potrebbe scendere sull'Appennino centro-meridionale fino a 500-600 metri; al di sotto di tale quota avremo rovesci di pioggia e qualche locale grandinata.

Sul resto d'Italia le isoterme a 1500 metri saranno attorno allo zero, il "minimo sindacale" per poter identificare questo episodio come "ondata di freddo".

