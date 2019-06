Un occhio puntato verso il futuro, scenari di caldo più clemente con qualche temporale

Temperature molto elevate sono state registrate negli ultimi due giorni nella Francia meridionale e su una buona parte del settentrione italiano. Questo grande caldo trova risposta in quella che in meteorologia viene chiamata "heat wave", letteralmente un'onda anticiclonica subtropicale che ha trascinato nel suo grembo temperature estreme da record. Si contano a decine le località in cui i valori termici hanno superato le misurazioni storiche di caldo relative alla mensilità di giugno. In alcuni casi si tratta di record assoluti, cioè località che non hanno mai avuto temperature così alte da quando esistono misurazioni in tutto l'arco del periodo estivo.

Adesso il quadro termico generale sarà destinato subire una graduale diminuzione, benché valori di caldo ancora fastidiosi saranno il marchio di fabbrica della circolazione atmosferica europea anche nel prossimo futuro. Eppure qualcosa si muove, a cavallo tra il weekend è l'inizio della prossima settimana il centro motore dell'alta pressione sarà destinato a migrare dall'Europa occidentale al Mediterraneo centrale. Ecco la previsione del modello europeo riferita a lunedì primo luglio:

La notizia che vi abbiamo appena fornito, rappresenta un dato positivo riguardo l'evoluzione del tempo nelle aree maggiormente interessate dalla recente ondata di caldo. Stiamo quindi parlandovi delle regioni italiane settentrionali e della parte meridionale della Francia. Nei prossimi giorni su queste regioni tornerà a farsi vedere l'instabilità con qualche temporale anche intenso soprattutto tra martedì e giovedì prossimo. Ecco la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per mercoledì 3 luglio:

Anche nel periodo successivo potrebbero esservi alcuni risvolti interessanti; sono scenari che compaiono e scompaiono dalle maglie deterministiche del modello europeo, la possibilità di un episodio instabile in grado di proporre sul Mediterraneo un corpo nuvoloso più organizzato. Tutto questo potrebbe verificarsi approssimativamente a cavallo tra il termine della prima e l'esordio della seconda decade di luglio.