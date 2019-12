Un nuovo picco di marea per la città di Venezia

Un'annata eccezionale non soltanto per le enormi quantità di pioggia che sono cadute su alcune regioni ma anche per le incredibili maree che sono state portate dai frequenti regimi di bassa pressione che stanno coinvolgendo il nostro Paese ormai da diverse settimane. Questa mattina Venezia è tornata di nuovo a fare i conti con l'emergenza dell'acqua alta; il picco di marea ha superato i 140 centimetri, raggiungendo un picco di 144 centimetri rispetto al livello normale. Questa è la misurazione ufficiale del Centro Maree del Comune, i dati sono stati prelevati dalle svariate centraline presenti in città.



Questa mattina è stato emesso un bollettino di allerta con codice rosso ed una previsione di 150 centimetri, le sirene hanno suonato per due volte, la prima alle 4 del mattino e la seconda alle 6:40, quando la marea stava ancora innalzandosi, raggiungendo la soglia di pericolo.

Quest'anno la città di Venezia ha vissuto un autunno molto complicato; in molti ricorderanno come lo scorso 12 novembre, la marea avesse già raggiunto un picco eccezionale di 187 centimetri, con gravi conseguenze sulle infrastrutture e sullo stato di manutenzione degli edifici più antichi. A poche settimane di distanza, segue questo nuovo evento che ha avuto nuovamente una portata eccezionale, la marea infatti ha ricoperto il suo della città lagunare per una superficie del 60%.



La situazione dell'acqua alta dovrebbe migliorare a partire da domani, quando un rialzo della pressione atmosferica e la rotazione del vento dai quadranti settentrionali, favorirà un graduale ritiro dell'acqua alta.