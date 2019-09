Un nuovo medioevo per la Scienza!?

Sto immaginando la povera “Juanita”, 14 anni , carica di stupore, orgoglio e amuleti di ogni sorta, arrancare sui ripidi pendii del vulcano Ampato, seguita da una folla sterminata, a tratti ansimante, che invoca gli dei della grande montagna adirata e in procinto di eruttare.

Plasmata da riti secolari e istruita da sacerdoti onniscienti, la fanciulla ha annunciato pubblicamente il suo sacrificio, senza sapere nulla di quello che l’attende, ha coinvolto la sua gente e sente avvicinarsi la fine, la sua fine e forse quella del terrore di un intero popolo.

Ogni porta si apre al suo passaggio , ogni piazza si riempie alla sua voce, i luoghi più sacri della sua città le si spalancano perché tutti possano vederla, ascoltare la sua voce, mescolare alle sue parole la propria speranza, il personale terrore per le continue scosse sismiche, la rabbia per la ripetuta caduta di cenere sui raccolti inariditi, l’incredulità per così tanto accanimento della madre terra.

La paura che la montagna stermini con il suo fuoco la gente che l’adora, si insinua ormai da mesi, ma discende da credenze antiche e rituali ancestrali, quando il vulcano ha eruttato con spaventosa e inimmaginabile potenza.

Nessuno dei vivi lo ricorda più, ma le antiche litanie, ripetute dalla sfortunata vergine bambina, sono sulla bocca degli sciamani e dei vecchi, per essere imparate dai più giovani, e rilanciate ripetutamente fin dentro le orecchie dei bambini, storditi dai canti e dai fumi inebrianti delle erbe aromatiche.

La montagna alla fine non erutterà, e tutti saranno sempre più convinti e persuasi che tali sacrifici sono estremamente necessari. Numerose altre giovani adolescenti saranno sacrificate negli anni successivi, con scadenze diverse, a seconda degli umori e dei rumori della grande montagna.

Il parallelismo con la recente vicenda della giovane Greta Thunberg, con la sua ascesa e strumentalizzazione, lo lascio al lettore ; ma non posso tacere su quanto la Scienza venga derisa e sminuita, depauperata della sua funzione e sacralità, quella di interpretare le Leggi naturali e tentare di prevederne il comportamento .

Tante vite si sono realmente dedicate e sacrificate alla conoscenza e, tanto per rimanere nella metafora del cataclisma incombente, anche e soprattutto nello studio dei vulcani e delle loro spettacolari e tremende manifestazioni, come non ricordare Plinio il Vecchio, che morì a Stabia durante l’eruzione del Vesuvio nell’agosto del ’79 dopo Cristo, o la sfortunata vicenda dei coniugi Maurice e Katia Krafft, che perirono durante una delle tante eruzioni del vulcano giapponese Unzen, il 3 giugno del 1991.

La grande montagna delle previsioni apocalittiche alla fine non erutterà , le urla degli sciamani mediatici si affievoliranno, mentre i rituali politico-economici si ripeteranno sotto i nuovi stendardi verdi e rinnovate litanie ambientaliste.

Quel che è peggio, dopo il disorientamento e la grande paura iniziale, è che, se non accadrà nulla di stravolgente, se il clima reale si prendesse gioco delle previsioni e tutto tornasse più o meno come prima, diranno che è grazie a loro, alla loro opera di convincimento, al grande sacrificio globale e alle misure faticosamente adottate.