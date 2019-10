Un nuovo cambiamento del tempo entro la fine del mese, poi...

In queste ultime ore, un potente anticiclone sta portando temperature davvero elevate sul nostro Paese, in molti casi stiamo registrando picchi termici anche superiori alla soglia dei 25 gradi , il che per essere alla fine di ottobre è un dato di assoluto rispetto. Nella cartina delle temperature che vi stiamo proponendo, possiamo osservare i valori termici odierni, laddove troviamo punte superiori ai 25 gradi su diverse località. Si tratta dei valori massimi registrati questo pomeriggio che in parte verranno replicati anche nella giornata di domani, domenica 27 ottobre:

A quanto pare il nostro anticiclone avrà una durata abbastanza limitata; nel brevissimo termine dobbiamo aspettarci un raffreddamento delle temperature ad iniziare dalla Penisola Scandinava, in rapida propagazione ai paesi dell'est Europa ed alla Penisola Balcanica. Tra mercoledì 30 e giovedì 31, salgono le quotazioni per il passaggio di una perturbazione che, oltre a portare delle delle nuove precipitazioni specie al centro e dal sud (ma possibili anche al nord in una prima fase, mercoledì 30), verrà accompagnata da una riduzione sensibile della temperatura con un calo molto pronunciato rispetto ai valori attuali. Ecco la previsione del modello europeo UKMO riferita a giovedì 31 ottobre:

Nei primi giorni di novembre, il tempo continuerà ad essere instabile, e potrebbero affacciarsi delle nuove precipitazioni a carattere temporalesco soprattutto per le regioni del centro e del nord.