Un nuovo anticiclone in rinforzo sul Mediterraneo ma per quanto?

Una figura di alta pressione, riporta condizioni atmosferiche più stabili e soleggiate a partire dal prossimo fine settimana. I modelli ormai confermano da diversi aggiornamenti, un rialzo delle fascie anticicloniche subtropicali in corrispondenza del Mediterraneo centrale ed orientale proprio nel fine settimana in arrivo. Prima di tutto questo, una modesta perturbazione è prevista attraversare l'Europa centrale, con una marginale influenza sul tempo previsto al nord tra giovedì e venerdì prossimo. Nel complesso si tratterà di un disturbo temporaneo che sarà preludio al nuovo anticiclone in arrivo dal weekend. Ecco la previsione del modello americano riferita a sabato 12 ottobre, nella quale possiamo osservare il nuovo anticiclone conquistare il nostro Paese:

Nel periodo successivo i modelli confermano un nuovo braccio di ferro che potrebbe venire a crearsi tra il nostro anticiclone e la circolazione di bassa pressione prevista sopraggiungere dall'Europa occidentale. Ancora molto difficile comprendere come possa risolversi questa situazione, anche se al momento la previsione di alcuni modelli sembra ipotizzare un graduale avanzamento della struttura perturbata verso il Mediterraneo centrale, conseguentemente con un cambiamento del tempo che potrebbe manifestarsi attorno la metà di ottobre sulle regioni tirreniche e settentrionali. Ecco la previsione del modello europeo UKMO riferita a lunedì 14 ottobre, in cui possiamo osservare la spinta di circolazione depressionaria in arrivo dall'oceano Atlantico: