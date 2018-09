Un MOSTRO TEMPORALESCO (Tropical Like Cyclon TLC) in arrivo tra Sicilia e Sardegna!

Nelle prossime ore sul Mediterraneo centrale, all'altezza della Sardegna, potrebbe originarsi una sorta di ciclone simil tropicale (un mostro temporalesco potente anche se non quanto un uragano) derivante dall'isolamento di "goccia di aria fredda". Tale vortice potrebbe essere alimentato dal mare. Qui a fianco in alto a sinistra si nota la sua posizione nella notte su mercoledì.



Il mare lo alimenta perché le temperature ideali per lo sviluppo di questi mostri sono comprese tra 23 e 27°C: solo così il sistema temporalesco può fare il pieno di energia.



La corrente debole che traghetterà il sistema verso sud est nel corso delle prossime 48 ore non impedirà che i flussi di calore latente, sensibile e di condensazione si inseriscano nel vortice e lo alimentino sino a determinare temporali di portata particolarmente rilevante. Si parla allora di TLC, ossia un Tropical Like Cyclone, un ciclone mediterraneo simil-tropicale.



Sui mari intorno all'Italia le zone più battute sono proprio quelle del Canale di Sardegna e di Sicilia, il medio e basso Tirreno, oltre che lo Jonio.

Può essere dotato di occhio, attorno al quale ruotano tutti i nuclei temporaleschi e il core è composto da aria mite, non fredda come nelle normali depressioni.

L'estensione di questi mostri può arrivare anche a 300km di diametro. Un impatto con la terraferma finisce per indebolire la struttura, specie se il passaggio interviene di notte quando le temperature risultano qui nettamente più basse. Il mare non lo alimenta più, aumenta l'attrito e il ciclone tende a morire sul posto.



Nelle prossime 48 ore sarà interessantissimo osservare cosa accadrà a ridosso delle Isole Maggiori.