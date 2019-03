Un grosso meteorite e' esploso sul Mare di Bering: energia 10 volte quella della bomba di Hiroshima

Le esplosioni di meteoriti sono comuni, ma questo si tratta sicuramente di un evento dalle proporzioni rare. Ne ha parlato di recente Kelly Fast, responsabile del programma di osservazione NEO (Near-Earth Objects) della NASA, spiegando che la potenza rilasciata da questo evento “è stata pari al 40 per cento di quella dell’evento di Chelyabinsk".

Fortunatamente, avendo interessato però un'area di mare dove non vi sono insediamenti urbani, non si sono avute conseguenze a persone o cose, per tanto il fatto non ha avuto lo stesso effetto mediatico. Al momento non è noto se siano arrivati dei frammenti del meteorite nelle acque del Mare di Bering.

Ecco un video realizzato dalla Nasa:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=KvxYVpg_ey8