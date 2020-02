Un fronte nuvoloso riuscirà a rompere il muro anticiclonico, ecco cosa dobbiamo aspettarci

Una circolazione anticiclonica tiene sotto scacco il nostro Paese, portando condizioni di tempo stabile, con ieli in prevalenza soleggiati. Qualcosa tuttavia sta cominciando a cambiare nella circolazione delle correnti a media e bassa quota; i flussi settentrionali dei giorni scorsi, lasciano spazio ad una ventilazione più umida di tipo meridionale, che risente della tempesta Dennis che in queste ore si sta abbattendo sui settori centrali e settentrionali d'Europa. In queste ultime ore sperimentiamo infatti un primo aumento della nuvolosità di tipo basso che si limita ad interessare prevalentemente i settori alto tirrenici e liguri, dove cadono anche delle sottili precipitazioni.

Lo sviluppo del tempo relativo ai prossimi giorni, porterà un temporaneo rallentamento delle correnti occidentali sull'Europa che renderanno possibile lo sviluppo di un modesto fronte perturbato sul nostro Paese tra mercoledì e giovedì prossimo. Si tratterà di una perturbazione alquanto modesta, così come modesta sarà la quantità di aria fredda messa in gioco da questa circolazione.

Tra mercoledì mattina e la mattinata di giovedì, il corpo nuvoloso attraverserà tutto il Paese, distribuendo maggiormente i suoi effetti sulle regioni del centro e del sud. Le precipitazioni saranno molto fugaci e potranno interessare sia i versanti tirrenici che quelli adriatici. Farà seguito una riduzione della temperatura modesta, accompagnata da una rotazione del vento dai quadranti nord-occidentali. Ecco la previsione del modello americano riferita a mercoledì 19 febbraio: