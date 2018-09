Un cielo tempestoso e spettrale attraversa Chicago: le foto fanno il giro del mondo

Un violento sistema temporalesco ha attraversato l'area di Chicago, nell'Illinois, qualche ora fa.

La città fra le metropoli più grandi d'America è stata colpita da una "supercella temporalesca", ovvero un temporale particolarmente intenso, dotato di una struttura mesociclonica (vortice d'aria atmosferico, con un diametro che varia dai 3 ai 16 km, posizionato all'interno di un temporale convettivo), in grado anche di generare un tornado.

La supercella ha raggiunto uno sviluppo notevole, come dimostrano le immagini, scatenando intense raffiche di vento al suo passaggio, precipitazioni molto forti e anche grandine (fenomeno tipico in sistemi temporaleschi come questi caratterizzati da elevate correnti ascensionali). Inevitabili i disagi nella metropoli: fermati anche i voli in entrata e in uscita per circa 2 ore all'aeroporto internazionale O'Hare.

Il passaggio di questa perturbazione era stata

ampiamente prevista dai servizi meteorologici americani, che stanno osservando da vicino la situazione in Florida, Alabama, Mississippi e stati limitrofi, per il passaggio della tempesta tropicale Gordon.

A parte i danni (non gravi) e i disagi causati da questo violento temporale, lo scenario avutosi su Chicago è di quelli da film: le nuvole estremamente minacciose, con questa struttura "rotante", sono transitate proprio sui grattacieli della città, rendendo il tutto più spettrale.

Le immagini stanno facendo il giro del mondo attraverso i social. Ve ne vogliamo mostrare alcune davvero impressionanti!