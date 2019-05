Un campo arato FRENA o favorisce un TEMPORALE? E un parcheggio?

Un campo arato può favorire lo sviluppo di un temporale? SI! E' una fonte di calore e dunque di energia importante per il cumulo in crescita (colore marrone assorbe il calore).

E un parcheggio? Pure, perché? Tutto quel calore accumulato favorisce la crescita del cumulo, poiché esalta il generoso soleggiamento che raggiunge il suolo.